: Trump'ın 'Korona aşısı' çıkışına Beyaz Saray'dan düzeltme geldi

26.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:35

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'da yaptığı bir konuşmada "Koronavirüs aşısı yakın" şeklindeki çıkışı büyük yankı uyandırdı. Birçok haber ajansı, bu açıklamayı "Son dakika" gelişmesi olarak okuyucularına servis ederken, konuyla ilgili sürpriz bir düzeltme geldi. Beyaz Saray, Trump'ın sözlerinin dünya çapında yanlış anlaşıldığını, ABD Başkanı'nın o sırada gelen bir soru nedeniyle aslında ebola aşısından söz ettiğini açıkladı.

TARTIŞMA NEREDEN ÇIKTI?

Söz konusu tartışma, Trump'a Hindistan ziyaretindeki basın toplantısında gelen bir soru üzerine patlak verdi. NBC muhabiri Trump'a selefi Barack Obama'nın ABD'li bir Ebola hastasını ülkeye döndürme girişimini eleştirmesini hatırlattı. Trump yönetiminin de Amerikalı koronavirüsü hastalarını ülkeye geri getirdiğine dikkat çeken muhabir, "Obama'ya eleştirinizde haklı mıydınız?" diye sordu.

BEYAZ SARAY: EBOLADAN SÖZ EDİYORDU

Bunun üzerine savunmaya geçen Trump, koromavirüs ile ebola arasında büyük bir fark olduğunu, Obama yönetiminin ebola hastasını ülkeye getirdiği sırada bu virüsün neredeyse yüzde 100 oranında öldürücü olduğunu söyledi.

Trump, "Korona virüsünde ölüm oranı şu an yüzde 1 ila 2" deyip ebolayı kast ederek, "Diğer vakada fiilen yüzde 100'dü. Şimdi artık onu incelediler, hakkında çok şey biliyorlar. Esasında bir aşıya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözlerinin "Koronavirüsün aşısı bulundu" şeklinde değerlendirilmesi üzerine Beyaz Saray'dan "Korona virüsten değil, eboladan söz ediyordu" açıklaması geldi.

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