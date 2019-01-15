Trump, Hükümetin Kapanması Nedeniyle Konuklarına Hamburger Ismarladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir kabulünde hükümetin kısmen kapanması nedeniyle yeterli mutfak personeli bulunmadığını gerekçe göstererek konuklarına dışarıdan söylediği hamburger, patates kızartması ve pizza sundu.

300'DEN FAZLA BİGMAG SÖYLEDİ

Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'nın birincisi Clemson Tigers takımını kabul eden ABD Başkanı, 300'den fazla BigMac hamburger, patates kızartması ve pizza servis etti.

Trump "Hükümetin kapanması nedeniyle çıktık ve parasını benim ödediğim Amerikan fast foodu söyledik" dedi.

Hükümetin kapanması nedeniyle, federal kuruluşların bir kısmı çalışmıyor.

FEDERAL KURULUŞLARIN DÖRTTE BİRİ KAPILARINI KAPATTI

Hükümetin kapanmasının aralarında Beyaz Saray personelinin de bulunduğu 800 bin kadar kamu çalışanını etkilediği sanılıyor. Kamu personeli 24 gündür ya zorunlu izinde ya da ücretsiz çalışıyor.

Trump, Meksika sınırına inşa etmeyi istediği duvar için 5,7 milyar dolarlık ödenek ayrılmadığı sürece federal bütçeyi onaylamayı reddediyor.

Bu nedenle federal kuruluşların dörtte biri kapılarını kapattı, hava trafik kontrolörleri ve gizli servis ajanları gibi kamu çalışanlarıysa bütçe üzerinde uzlaşılana dek ücretsiz mesai yapacak.