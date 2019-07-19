Trump bu kez bilgisizliğiyle gündeme geldi: Orası neresi?

Beyaz Saray'da Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı öncesi mağdurlarla bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Bangladeş'te mülteci kampında yaşayan Arakanlının "Bize yardım edecek misiniz?" sorusuna "Orası neresi?" diye cevap verdi.

Washington'da düzenlenecek Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı öncesince inançları nedeniyle zulme uğrayan mağdurlarla Oval Ofis'te bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de konu ve konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbetle gündeme geldi.

"HANGİ SEBEPLE NOBEL ÖDÜLÜNÜ SANA VERDİLER?"

Konferansın konuşmacılarından biri olan Nadia Murad bu konuklar arasındaydı. DEAŞ'ın elinden kurtulması sonrası Iraklı Ezidi kadınların uğradığı zulmü dünyaya duyurarak Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Nadia Murad hakkında Trump'ın bir fikri olmaması dikkat çekti.

Murad, annesi ve erkek kardeşlerinin DEAŞ tarafından öldürüldüğünü, 3 bin Ezidinin hâlâ kayıp olduğunu anlattık sonra Trump, "Ve sen Nobel Ödülü kazandın? Bu inanılmaz. Bunun sana hangi sebeple verdiler?" diye karşılık verdi.

Bu sözler üzerine duraksadığı görülen Murad, başından geçenleri tekrar etmek durumunda kaldı.

Murad, "Tüm bunları yaşadıktan sora vazgeçmedim. DEAŞ'ın binlerce Ezidi kadına tecavüz ettiğini herkesin bilmesini istedim" dedi.

TRUMP: BÖLGEYİ ÇOK İYİ BİLİRİM

Irak'taki Ezidiler için ABD'nin yardımını isteyen Murad, "Lütfen bir şeyler yapın. Konu, sadece bir aile değil" diye konuştu.

Murad'ın, Ezidilerin ülkelerine dönmesi konusunda Irak ve Kürt hükümetlerine baskı yapılmasını istemesi üzerine Trump"Ama DEAŞ gitti. Bölgeyi çok iyi bilirim" dedi.

TRUMP'TAN ARAKANLI MÜLTECİYE: ORASI NERESİ?

Trump, Myanmar'daki Arakanlılar meselesine verdiği cevapla da çok konuşuldu. Arakanlı bir mülteci, Trump'tan "Bangladeş'te bir mülteci kampında yaşayan bir Arakanlıyım. Mültecilerin çoğu mümkün olduğunda çabuk eve dönmek istiyor. Bize yardım edecek misiniz?" diyerek yardım istedi.

Trump'ın bu yardım çağrısına "Orası tam olarak nerede?" diye sorması üzerine yardımcısı konuya el attı, "Bangladeş Burma'nın (Myanmar'ın eski adı) hemen yanında" dedi.