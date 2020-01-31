: Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

31.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:59

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin her türlü tehdite karşı koyabilme kapasitelerini sağlamak için verdiği sözün bir parçası olarak Trump, Obama yönetiminin ABD ordusunun Kore Yarımadası dışında anti personel mayın kullanımını yasaklayan düzenlemesini yürürlükten kaldırmıştır." bilgisi paylaşıldı.

"ASKERLERİMİZ İÇİN DEZAVANTAJ YARATIYOR"

Savunma Bakanlığının (Pentagon), Obama döneminde ortaya konulan bu tür kısıtlamaların Amerikan güçlerine çatışma alanlarında dezavantaj yarattığına karar verdiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump, askerlerimiz için böyle bir riski göze almak istemiyor." ifadesine yer verildi.

YENİ BİR DÜZENLEME YAYINLANACAK

Açıklamada, Savunma Bakanlığının yeni bir mayın düzenlemesi yayımlayacağı bildirilerek, bu düzenlemeyle üst seviyeli savaş komutanlarının, istisnai durumlarda, sivillere ve ortak güçlere istenmeyen zararları azaltmak üzere tasarlanan gelişmiş mayınları kullanabileceği kaydedildi.

HER YIL MAYINLAR YÜZÜNDEN ÇOK SAYIDA İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Kara mayınlarının yasaklanması için faaliyet gösteren Alman sivil toplum örgütü Landmine.de'nin verdiği bilgiye göre dünya çapında 80'den fazla ülkede kara mayınları insanlar için bir tehdit oluşturuyor. Mayınlar nedeniyle sakat kalan ya da sağlığı olumsuz yönde etkilenen kişi sayısının 500 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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