Trump, ABD'nin Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan Çekileceğini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu.

"ABD, KÖTÜ VE YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ ANLAŞMADAN ÇEKİLECEK"

Indianapolis'te düzenlenen Ulusal Silah Birliği (NRA) toplantısında konuşan Donald Trump ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu. Kendi yönetiminin böyle bir anlaşmayı desteklemediğini belirten Trump, "Resmi olarak duyuruyorum ki ABD, Amerikan imzasının etkisini kötü ve yanlış yönlendirmiş anlaşmadan geri çekecektir. İmzamızı geri çekiyoruz. Senato'dan onaylama sürecinin devam etmemesini isteyeceğim bir mesajı imzalayacağım." dedi.

Kaynak: İHA