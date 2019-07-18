Trump: ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İran'ın petrol taşıyan bir gemi ve mürettebatını alı koyması sonrası Körfez'de tansiyon gerildi. ABD, Tahran yönetimi bu gemiyi ve mürettebatını serbest bırakmazsa bölgedeki gemi trafiğini güvenlik altına almak için "agresif" yanıtlar vereceğini belirtmişti. Euronews.com'da Görüntüle