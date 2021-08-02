TRT spor canlı izle! 2 Ağustos TRT spor yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 2 Ağustos Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 2 AğustosPazartesikanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
2 AĞUSTOS TRT SPOR YAYIN AKIŞI
05:00Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:28İstiklal Marşı
07:30Futbol Hazırlık Karşılaşmas...
07:55Hava Durumu
08:00Spor Bülteni
08:20Rusya - Türkiye
10:00Spor Bülteni
11:00Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00İşitme Engelliler Spor Bülteni
16:15Gündem Futbol Transfer
17:50Takvim Yaprakları
17:55Hava Durumu
18:00Spor Merkezi