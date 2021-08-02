TRT spor canlı izle! 2 Ağustos TRT spor yayın akışı!
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TRT spor canlı izle! 2 Ağustos TRT spor yayın akışı!

TRT spor canlı izle! 2 Ağustos TRT spor yayın akışı!
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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 2 Ağustos Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 2 AğustosPazartesikanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

2 AĞUSTOS TRT SPOR YAYIN AKIŞI

05:00Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

07:28İstiklal Marşı

07:30Futbol Hazırlık Karşılaşmas...

07:55Hava Durumu

08:00Spor Bülteni

08:20Rusya - Türkiye

10:00Spor Bülteni

11:00Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

16:00İşitme Engelliler Spor Bülteni

16:15Gündem Futbol Transfer

17:50Takvim Yaprakları

17:55Hava Durumu

18:00Spor Merkezi

TRT SPOR CANLI İZLE

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