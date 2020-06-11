TRT spikeri Esra Adıyaman kimdir? Esra Adıyaman neden öldü? TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti. Üzücü gelişme sonrası TRT spikeri Esra Adıyaman kimdir ve Esra Adıyaman neden öldü gibi soruların yanıtları merak edildi.

TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle vefat etti. TRT spikeri Esra Adıyaman kimdir? Esra Adıyaman neden öldü?

TRT SPİKERİ ESRA ADIYAMAN KİMDİR?

Esra Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti.

ESRA ADIYAMAN NEDEN ÖLDÜ?

TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti.