TRT Ortak Yapımı "İdea" Cannes Film Festivali Cinefondation L'Atelier'de
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TRT Ortak Yapımı "İdea" Cannes Film Festivali Cinefondation L'Atelier'de

TRT Ortak Yapımı 'İdea' Cannes Film Festivali Cinefondation L'Atelier'de
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT ortak yapımı film projesi "İdea", Cannes Film Festivali'nin film geliştirme programı olan Cinefondation L'Atelier bölümüne seçildi.

Geçtiğimiz yıl 12 Punto'da TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan, yönetmenliğini ve senaristliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği "İdea", Cannes Film Festivali'nin önemli bölümlerinden Cinefondation L'Atelier film geliştirme programında yer alacak.

15 farklı projeye Cinefondation L'Atelier desteği

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce projenin başvurduğu Cinefondation L'Atelier, uluslararası film endüstrisinin en önemli geliştirme ve ortak yapım platformlarından birisi. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen film geliştirme programı için 15 proje seçildi.

Cinefondation L'Atelier, seçilen 15 yönetmen ve yapımcının yeni projelerinin uluslararası finansmanına katkı sağlayacak iş birliklerine imza atabilecekleri ve prodüksiyon süreçlerini hızlandırabilecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyor. 74. Cannes Film Festivali'nde düzenlenecek olan 17. Cinefondation L'Atelier, bu yıl 8-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

"İdea" Kemal'in değişen hayatına odaklanıyor

Yapımcılığını Vildan Erşen'in üstlendiği Türkiye-Fransa-Yunanistan ortak yapımı "İdea", gece yarısı bindiği otobüste yüzünü göremediği birinin bıraktığı, üzerinde "İdea" yazan kitabı bulmasıyla hayatı anlayamadığı şekilde cehenneme dönmeye başlayan Kemal'in hikâyesini anlatıyor. Tuhaf şekilde bir başkası muamelesi görmeye başlayan Kemal, daha da garibi bir başkası olmak zorunda kalıyor.

Kaynak: Bültenler

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