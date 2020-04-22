TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
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TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi

TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği için başlattığı "Türkiye'nin Çocukları" kampanyasına rekor katılım gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gönderilen 171.177 ayrı video ile kırılması güç bir rekora imza atıldı.

22.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:03

Koronavirüs nedeniyle bu yıl 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamalarında sürpriz bir değişiklik yapan TRT, geçtiğimiz günlerde dizi, sinema, müzik ve spor dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla bir kampanya başlatmıştı. "Videonu çek, TRT'ye gönder, 23 Nisan'da seni bütün Türkiye izlesin" diyen TRT'nin bu davetine tüm Türkiye cevap verdi.

Çocuklar ve aileleri; evlerindeki camları Türk bayraklarıyla süsledikleri, şarkı söyledikleri, şiir okudukları, gösteri yaptıkları etkinlikleri kaydedip TRT'ye göndermek için adeta yarıştı.

171 BİN 177 VİDEO GÖNDERİLDİ

Kampanyada, sistemin sağlıklı çalışabilmesi için TRT'nin veri altyapılarındaki en güçlü sunucular kullanıldı. Kampanyanın sürdüğü 14 gün boyunca videoların kabul edildiği internet sitesine tam 171.177 ayrı video yüklemesi yapıldı. Sistemin en yoğun olduğu 20 Nisan tarihinde yaklaşık her bir buçuk saniye de bir video yüklenerek bir günde toplam 51.306 yükleme gerçekleştirildi.

"HİÇ DURMADAN YAYINLASAK 60 GÜN SÜRER"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren kampanya hakkında, "Bu süreç içerisinde rekor bir katılım gerçekleşti, 177 bini aşkın video TRT sistemine yüklendi. Başlarken ilgi bekliyorduk ancak bu derece büyük bir katılım bizi de şaşırttı. Evlere kapandığımız böylesi günlerde çocuklarımızın birbirinden güzel videolarını TRT ekranlarından yayınlayarak Türkiye'nin ihtiyacı olan neşe ve enerjiyi izleyicilerimize aktaracağımızı düşünüyorum. İlk kez böyle bir organizasyon yapmamıza rağmen bu derece ilgi görmesi TRT çalışanlarına da büyük bir moral oldu. Sisteme yüklenen videolar yaklaşık bir buçuk milyon saat ediyor. Yani hiç durmadan yayınlasak 60 gün sürer. Arkadaşlarım gece gündüz demeden videoları izleyip yayına hazırlıyor. Bu videoları TRT ekranlarında mümkün olduğu ölçüde yayınlanacağız. Çocuklarımızı ve ailelerini üzmeyecek şekilde bir yayın planı yapmaya çalışıyoruz.

TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi

VİDEOLAR TRT'NİN BÜTÜN KANALLARINDA İZLENECEK

42 yıldır olduğu gibi TRT 1 kanalımızda 17.00'de başlayacak bir 23 Nisan Çocuk Şenliği galamız olacak. Çocuklarımızın videoları TRT 1'deki bu gala programında yayınlanacak ama yeterli olmayacak tabi. 23 Nisan günü TRT'nin bütün kanallarında program aralarında çocuklarımızın o güzel videoları izlenebilecek. Ama asıl mecramız TRT Çocuk olacak. 23 Nisan günü TRT Çocuk, yayınlarını yoğunluklu olarak bu videolarından oluşacak kliplere ayıracak. Ama katılımın fazlalığından ötürü bu süreyi uzattık. 24, 25 ve 26 Nisan günleri de TRT Çocuk 23 Nisan videolarını yayınlamaya devam edecek. Fakat bu 4 günlük yayın da TRT'ye gönderilen 23 Nisan videolarının yayınlanmasına yetecek bir süre değil. Bu yüzden yıl içindeki diğer günlerde de TRT Çocuk, 23 Nisan videolarını ekrana getirecek. Bunun gün ve saatlerini ilan edeceğiz.

Ayrıca bu videolar peyder pey TRT İzle uygulamasına da yüklenecek. Videolar yüklendikçe ailelerine sms yoluyla videolarının linklerini göndereceğiz." dedi.

TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi

TRT'DE İZLEME VE MONTAJ EKİBİ KURULDU

7 Nisan saat 23.04'te başlayan kampanyaya gösterilen yoğun ilgiyle birlikte TRT'de yoğun bir çalışma başlatıldı.

Gönderilen videoların izlenmesi ve montajlanması için ekipler kurularak, 24 saat çalışma düzenine geçildi. Yaklaşık 150 kişilik bir ekiple yayına hazır hale getiriliyor.

BÜTÜN ÇOCUKLAR TRT EKRANLARINDA BULUŞACAK

Koronovirüs yayılımını engellemek ve salgından korunmak için okullarından uzak kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak. TRT'nin 42 yıllık şenlik yayınlarının en özel ve coşkulu sahnelerinden hazırlanan kolaj yayını 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Çocukların evden hazırladığı etkinlik videoları yine 23 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de ekrana gelecek.

23 NİSAN ŞENLİĞİ

23 Nisan videoları; TRT Çocuk'dan gün boyu, TRT 1'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programında ve gün boyu program aralarında izlenebilecek. Videolar ayrıca, TRT Haber, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz kanallarında da gün boyu program aralarında yer alarak izleyenlere iletilecek.

Trtizle.com ve mobil uygulamasına tüm videolar peyder pey yüklenecek. Videoların linkleri ailelere SMS ile gönderilerek, bu platformlardan da izleme imkânı sağlanacak.

TRT RADYOLARI DA ÇOCUKLARLA ŞENLENECEK

23 Nisan'da yalnızca televizyonlar değil radyolar da çocuk sesleriyle dolacak. 23 Nisan Perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında TRT FM 'Frekans' programında dinleyicileri güzel sürprizler bekliyor. Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 çocuk ve dünyanın farklı bölgelerinden 8 çocuk Frekans programının konuğu olacak. Üçerli gruplar halinde yayına dâhil olacak çocuklarla keyifli bir bayram sohbeti gerçekleştirilecek.

Çocukların sevdiği şarkıların yer alacağı program aynı zamanda TRT FM Instagram hesabından da canlı olarak yayınlanacak.

TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
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