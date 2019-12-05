TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı

05.12.2019 00:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:17

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in "TRT Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödemiştir" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Sertel'in söz konusu iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu, Miraç Gecesi canlı yayınının tamamen TRT'nin kendi imkanları ile gerçekleştirildiği belirtildi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI BİR İDDİA"

TRT'den yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, KİT Komisyonu Raporlarına itirazların görüşüldüğü oturumda İzmir Milletvekili Atila Sertel'in dile getirdiği TRT hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Milletvekilinin "TRT Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödemiştir" iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm kandil yayınlarında olduğu gibi Miraç Gecesi canlı yayını da tamamen TRT'nin kendi imkânları ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir firmaya iddia edildiği gibi bir ödeme yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Sayın Milletvekilinin dillendirdiği iddialar, tamamen gerçek dışıdır, iftiradır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadeleri kullanıldı.