TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı
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TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı

Elazığ'da 6.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurfa'daki deprem anları canlı yayında olan TRT 2 yayınına yansıdı.

24.01.2020 22:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:16
TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı

'ın Sivrice ilçesindeki 6.5 büyüklüğündeki çevre illerde de hissedildi.

'da da büyük korku yaratan deprem anı TRT 2 canlı yayınına da yansırken, "Kazancı Bedih ve Gazelhanlar Anma Gecesi"ndeki panik anları kameralara anbean yansıdı.

Canlı yayın esnasında depreme yakalanan ekip sakinliğini korurken, o anlar ise böyle kaydedildi.


Haber Videosu

: TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı
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