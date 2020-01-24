: TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı

24.01.2020 22:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:16

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.

Şanlıurfa'da da büyük korku yaratan deprem anı TRT 2 canlı yayınına da yansırken, "Kazancı Bedih ve Gazelhanlar Anma Gecesi"ndeki panik anları kameralara anbean yansıdı.

Canlı yayın esnasında depreme yakalanan ekip sakinliğini korurken, o anlar ise böyle kaydedildi.

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