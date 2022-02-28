TRT 2'den Mart Ayında Her Akşam Farklı Film

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'nin merakla beklenen mart ayı filmleri belli oldu. Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, mart ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, mart ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle;

1 MartSalı22.00 Frequency (Frekans)

2 MartÇarşamba 22.00 Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

3 MartPerşembe 22.00 Big Fish (Büyük Balık)

4 MartCuma22.00 Tangerines (Mandalina Bahçesi)

5 Mart Cumartesi 22.00 Our Farmland (Bizim Toprağımız)

6 MartPazar22.00 Blessed by Fire (Ateşle Kutsanmış)

7 Mart Pazartesi 22.00 Ben-Hur

8 MartSalı22.00 Orange Days (Turuncu Günler)

9 MartÇarşamba 22.00 Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

10 Mart Perşembe 22.00 Poppie Nongena (Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu)

11 Mart Cuma22.00 Just 6.5 (6.5 Metre)

12 Mart Cumartesi 22.00 Vantage Point (Bakış Açısı)

13 Mart Pazar22.00 Parasite (Parazit)

14 Mart Pazartesi 22.00 On the Waterfront (Rıhtımlar Üzerinde)

15 Mart Salı22.00 Letters of Hope (Umut Mektupları)

16 Mart Çarşamba 22.00 Mehmet Salih

17 Mart Perşembe 22.00 Deep Rivers (Derin Nehirler)

18 Mart Cuma22.00 Çanakkale Yolun Sonu

19 Mart Cumartesi 22.00 Pomegranate Orchard (Nar Bağı)

20 Mart Pazar22.00 Contact (Mesaj)

21 Mart Pazartesi 22.00 Jamaica Inn (Jamaika Hanı)

22 Mart Salı22.00 The Hunter (Avcı)

23 Mart Çarşamba 22.00 Bozkır

24 Mart Perşembe 22.00 Home Sweet Home (Evim Güzel Evim)

25 Mart Cuma22.00 The Remains of the Day (Günden Kalanlar)

26 Mart Cumartesi 22.00 The Lives of Others (Başkalarının Hayatı)

27 Mart Pazar22.00 Michael Clayton

28 Mart Pazartesi 22.00 The Lady Vanishes (Kaybolan Kadın)

29 Mart Salı22.00 Waiting for the Barbarians (Barbarları Beklerken)

30 Mart Çarşamba 22.00 Yol Kenarı

31 Mart Perşembe 22.00 The Wave (Dalga)

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