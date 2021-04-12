TRON Coin Yorum: Tron (TRX) Fiyat Analizi: 12 Nisan
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TRON Coin Yorum: Tron (TRX) Fiyat Analizi: 12 Nisan

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TRON Coin Yorum: Tron (TRX) Fiyat Analizi: 12 Nisan

TRON Coin Yorum: Tron'un TRX'i Pazar günü% 3.87 düştü. Tron'un TRX'i Cumartesi gününden% 9.51'lik bir ralliyi kısmen tersine çevirerek haftayı% 4.92 düşüşle 0.1218 $ 'a düşürdü.

Güne karışık bir başlangıç, Tron'un TRX'inin tersine gitmeden önce sabah erken saatlerde 0.1275 $ 'a yükseldiğini gördü.

1.1320 $ 'lık ilk ana direnç seviyesinin gerisinde kalan Tron'un TRX, gün ortası düşük 0.1176 $' a düştü.

0.1168 $ 'lık ilk büyük destek seviyesinden uzaklaşan Tron'un TRX'i, gevşemeden önce 0.125 $ seviyelerini yeniden ziyaret etti.

Yazım sırasında, Tron'un TRX'i% 6,06 artışla 0,1291 dolara yükseldi. Güne karışık bir başlangıç, Tron'un TRX'inin 0.1298 $ 'a yükselmeden önce sabahın en düşük seviyesi 0.1208 $' a düştüğünü gördü.

Tron'un TRX'i ilk büyük direnç seviyesini erken 0.1270 $ 'dan kırdı.

Tron'un TRX'inin, ikinci ana direnç seviyesini 0.1322 $ 'a getirmek için 0.1270 $' lık ilk büyük direnç seviyesinden geri çekilmesinden kaçınması gerekiyor.

Bununla birlikte, Tron'un TRX'inin 0.13 $ seviyelerine geri dönmesi için daha geniş pazarın desteğine ihtiyaç duyulacaktır.

Uzatılmış bir kripto rallisi haricinde, ikinci büyük direnç seviyesi muhtemelen herhangi bir yukarı tarafı kapatacaktır.

Uzatılmış bir ralli durumunda, Tron'un TRX'i üçüncü büyük direnç seviyesini 0.1421 $ 'da ve direnç seviyesi geçen haftanın 0.1495 $' lık yükselişinde test edebilir.

İlk ana direnç seviyesinden geri dönüşü engellememek, 0.1223 $ 'lık pivot ve 0.12 $' ın altındaki seviyeleri oyuna getirecektir.

Bununla birlikte, uzatılmış bir satışın engellenmesi durumunda, Tron'un TRX'i 0.1170 $ 'lık ilk büyük destek seviyesinden kaçınmalıdır.

Teknik Göstergeler

İlk Ana Destek Seviyesi: 0.1170 $

İlk Büyük Direnç Seviyesi: 0,1270 Dolar

% 23.6 FIB Geri Çekilme Seviyesi: 0.1159 $

% 38,2 FIB Geri Çekilme Seviyesi: 0,0951 $

% 62 FIB Geri Çekilme Seviyesi: 0,0615 $

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:40:16. #1.14#
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