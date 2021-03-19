Tron, BAT, VeChain Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart
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Tron, BAT, VeChain Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

19.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:59
Tron, BAT, VeChain Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

Tron, geçtiğimiz hafta, dalgalı bir Bitcoin piyasası ile birlikte önemli bir volatilite kaydetti. Öte yandan, BAT 1 doları geçerek 1,41 dolara ulaştı ve VeChain istikrarlı bir şekilde yükseldi.

Tron, BAT, VeChain Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

Tron [TRX]

0,0535 dolar seviyesi ve 0,0487 dolar seviyesi, TRX için % 9'luk bir düşüş ve% 10'a yakın bir yukarı hareketi temsil ediyordu. Fiyat grafiklerinde, fiyat geçen hafta bu iki seviye arasında gerçekten sıçradı ve daha kısa zaman dilimlerinde güçlü dalgalanma gösterdi.

4 saatlik grafikte işler biraz daha netti. TRX 0,0535 dolar seviyesini dirençten desteğe çevirdi ve yükselmeye başladı. Ayrıca, Parabolik SAR bir satın alma sinyali verdi ve bir sonraki direncin 0,0563 $ olması beklenebilir.

OBV da giderek alıcıların sürekli bir talep olası fiyat yüksek sürmesini sağlayacak düşündüren, yukarı doğru trend oldu.

BAT

BAT için 0,391 $ 'dan 0,849 $' a kuzeye doğru hareket kullanılarak, 1 $ ve 1,37 $ 'da% 27 ve% 62 uzatma seviyeleri çizildi.

Her iki seviye de fiyat tarafından test edildi ve 4 saatlik RSI ve Stokastik RSI aşırı alım bölgesine girdi.

1 saatten daha yüksek bir zaman diliminde bir düşüş sapması veya bir Doji mumu veya düşüş eğilimi gösteren bir mum kullanmak, 1,1 doları hedefleyen kısa bir pozisyona giriş sağlayabilir. Daha iyi bir ticaret, uzun bir pozisyona girmeden önce ivmenin sıfırlanmasını beklemek veya 1.1 $ 'lık bir yeniden ziyaret yapmak olacaktır.

VeChain [VET]

VeChain'in momentumu, önceki direniş seviyelerini geçmesine rağmen yavaşlamamıştı. Yönlü Hareket Endeksi (sarı) ADX ve (mavi) + DI olarak devam eden kuvvetli bir yükseliş resimde 20'nin üzerinde kaldı.

Müthiş Osilatör bir ayı ikiz tepe ve kısa süreli satış sinyali ve beklenebilir $ 0.075 bir gerileme olacağını düşmeden önce bir öncekinden daha düşük bir zirve oluşturabilir.

Yazım sırasında, VET zaten önceki dalganın mum yüksek seviyelerinin 0,0805 $ 'ın üzerindeydi ve daha yükseğe çıkmak, 0.1 $' lık (% 27 Fibonacci uzatma seviyesi) yükseliş hedefini yeniden teyit edecektir.

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