Triyas Dünyası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Triyas Dünyası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Triyas Dünyası filmini izleyecek olanların merak ettiği Triyas Dünyası konusu nedir, Triyas Dünyası oyuncuları kimler ve Triyas Dünyası özeti gibi konuları inceliyoruz.

TRİYAS DÜNYASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deneyin sonunda dinozorlar, her zamankinden daha güçlü ve gelişmiş bir hale gelir. İnsanlar, yaşamlarını tehdit eder yaratıklardan kurtulabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TRİYAS DÜNYASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Shellie Sterling, Hayley J Williams, Joseph Michael Harris, Jennifer Levinson