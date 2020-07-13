Trendyol Sosyal Medyada Çıkan İddialar Hakkında Açıklama Yaptı! ABD'li e-ticaret sitesi Wayfair'in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edilmişti.

ABD'li e-ticaret sitesi Wayfair'in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edilmişti. Sonrasında Türk e-ticaret sitesi Trendyol bu iddialarla gündeme gelmişti. Trendyol kamuoyu bilgilendirme açıklaması yaptı.

Trendyol'dan Kamuoyu Açıklaması

Trendyol, yüksek fiyatlara satılan çocuk kıyafetleri hakkında resmi açıklamada bulundu. Trendyol tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Trendyol olarak hassasiyetle yakından takip ettiğimiz sosyal medyadaki iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Türkiye'nin Trendyol'u olarak onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."

Kaçırılan Çocuk Pazarı İddiaları Nedir?

Hafta sonu ABD'de yaşayan sosyal medya kullanıcıları, akla hayale gelmeyecek bir iddianın peşine düşmüşlerdi. ABD'nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olay Wayfair'in bazı ürünler aracılığıyla çocuk kaçakcılarına pazar oluşturduğu söylenmişti.

Sosyal medya kullanıcılarına göre, normalden çok çok yüksek fiyata satılan bazı mobilyalar aslında kaçırılan çocukları temsil ediyorlardı. Örneğin; 12 bin dolara satılan bir dolap, birkaç ay önce kaçırılan Samiyah isimli bir kızın ismiyle listelenmişti. Benzer şekilde kayıp çocukların adıyla listelenen yüksek fiyatlı birçok farklı ürünü Wayfair üzerinde bulmak mümkündü. Bu iddiaların yüksek sesle dillendirilmesinin ardından Trendyol üzerinde de olması gerektiğinden çok yüksek fiyatlarla satılan ürünler görülmeye başlandı. Olayın ayrıntıları ise hemen aşağıda yer alan haberimizde görebileceğiniz şekildeydi.

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));

Kaynak: Tamindir