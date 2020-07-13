Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi ABD'deki çocuk ticareti skandalının patlak vermesi sonrası Trendyol fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Ürün fiyatları satıcılar tarafından belirlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya günlerdir internette fahiş fiyatla satışı yapılan çocuk kıyafetlerini konuşuyor. Türkiye'de çok bilinen alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'da da bazı çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması olayın arkasında ABD'de patlak veren Wayfair benzeri çocuk skandalı olduğu iddialarını gündeme getirdi. Konunun yankıları sürerken Trendyol'dan sosyal medyadaki eleştirilere yanıt geldi.

"ÜRÜN FİYATLARI SATICILAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR"

Platformlarında on binlerce tedarikçinin kullanıcılara milyonlarca ürünü sunduğuna vurgu yapan Trendyol, "Ürün fiyatları satıcılar tarafından belirlenmekte. Ancak bu ürüne gelen geri bildirimler nedeniyle ürünler yayından kaldırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İşte Trendyol tarafından yapılan o açıklama;