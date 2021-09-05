Tren kazasında hayatını kaybeden Cangül, toprağa verildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki hemzemin geçitte trenle fabrika servisinin karıştığı kazada hayatını kaybeden Cangül Akın (32), memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki hemzemin geçitte trenle fabrika servisinin karıştığı kazada hayatını kaybeden Cangül Akın (32), memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü yönetimindeki 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz'ün, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldükleri belirlendi. Minibüs sürücüsü Bilal Küllü ile yanındaki 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, otopsilerinin ardından memleketlerine gönderildi. Kazada yaşamını yitiren 6 kişiden biri olan Cangül Akın'ın cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Adıyaman'a getirildi. Yakınları tarafından Besni ilçesi Gümüşlü köyüne götürülen Akın, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan