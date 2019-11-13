Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı
Elazığ'da Malatya- Tatvan seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki otomobile çarptı. Dehşete düşüren kazada 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.
2 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.
İşte olay yerinden kareler;
Haber Videosu: Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı