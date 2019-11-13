Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı
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Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da Malatya- Tatvan seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki otomobile çarptı. Dehşete düşüren kazada 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:08
Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA

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