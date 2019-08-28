Travis Scott'ın, kız arkadaşı Kylie Jenner'a yaptığı hareket galaya damga vurdu

28.08.2019 16:17

Ünlü rapçi Travis Scott'ın hayatı belgesel oldu. Yarın Netflix'te yayına girecek olan 'Look Mom I Can Fly' (Bak Anne Uçabiliyorum) adlı belgeselin prömiyeri ise dün akşam Santa Monica'daki Barker Hangarı'nda yapıldı. Galaya ise Tarvis'in kız arkadaşına yaptığı hareket damga vurdu.

KIZ ARKADAŞININ KALÇALARINA DOKUNDU

Ünlü yıldızların katıldığı galada Travis'i kız arkadaşı Jenner ve kızı yalnız bırakmadı. Çift, kırmızı halı üzerinde poz vermek için hazırlandıkları sırada Travis, önce dudaklarını kız arkadaşının boynuna götürdükten sonra ellerini belinden aşağı doğru indirip kalçalarını sıktı.