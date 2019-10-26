Transparan kıyafetiyle büyüleyen Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a "Ne kaybettiğine dön bir bak" pozları

26.10.2019 11:50

Bir buçuk sene önce aşk yaşamaya başlayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz yollarını ayırdı. Büyük aşkın bitmesine ise sebep olarak ihanet gösterilmişti. Tarafların hiçbir şekilde açıklama yapmadığı ayrılığın üzerinden bir hafta geçti. Ayrılıktan sonra bir mekanda sahne alan Samyeli, transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Tüm ilgiyi kendisinde toplamayı başaran Samyeli, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

Defne Samyeli instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla "Cem Yılmaz'a gönderme mi yapıyor?" şeklinde algılara neden oldu.

"NE KAYBETTİĞİNE DÖN BİR BAK"

Diğer yandan yine sosyal medya hesabından "Sen Yalancı Bir Sonbahar" adlı şarkıyı söylediği videosunu paylaşan Samyeli'nin bu hareketiyle Cem Yılmaz'a mesaj vermeye çalıştığı da konuşuldu. Güzel sunucunun fotoğrafına gelen bir diğer yorum ise "Ne kaybettiğine dön bir bak" oldu.

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Büyük bir aşk yaşayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ilişkilerini noktaladı. Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın aşkını bitiren sebebin kıskançlık olduğunu söyledi. Bu sürpriz kararın ardından Samyeli, ünlü komedyenle birlikte kaldığı Levent'teki villadan ayrıldı. Hayli üzgün olan çift, bir süredir konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor.