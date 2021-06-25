Transformers: Canavarların Yükselişi Filmi
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Transformers: Canavarların Yükselişi Filmi

Transformers: Canavarların Yükselişi Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Transformers: Canavarların Yükselişi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Transformers: Canavarların Yükselişi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Transformers: Rise of the Beasts'de Predacon, Maximal ve Terrorconlar, Transformers dünyasına dahil olur. Diğer Transformerlar, Autobot ve Decepticonların savaşının ortasında çıkagelir.

Yönetmen: Steven Caple Jr.

Senaryo: Joby Harold

Oyuncular: Anthony Ramos, Luna Lauren Velez, Dominique Fishback, Peter Cullen, Domenic Di Rosa

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: Transformers: Rise Of The Beasts

Yapımcı Firma: Paramount

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 24.06.2022

Transformers: Canavarların Yükselişi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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