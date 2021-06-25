Transformers: Canavarların Yükselişi Filmi
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Transformers: Rise of the Beasts'de Predacon, Maximal ve Terrorconlar, Transformers dünyasına dahil olur. Diğer Transformerlar, Autobot ve Decepticonların savaşının ortasında çıkagelir.
Yönetmen: Steven Caple Jr.
Senaryo: Joby Harold
Oyuncular: Anthony Ramos, Luna Lauren Velez, Dominique Fishback, Peter Cullen, Domenic Di Rosa
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Transformers: Rise Of The Beasts
Yapımcı Firma: Paramount
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 24.06.2022
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Kaynak: InterSinema.com