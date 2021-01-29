Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde, trans birey ile bir kadının, saç saça baş başa kavgası cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin, polise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Konak ilçesi Basmane semtinde dün gece kimlikleri belirsiz trans birey ile bir kadın arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Taraflar birbirlerine tekme tokat ile saldırıp, saçlarını çekti. Yaşanan arbede sırasında yere düşen ikiliyi, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavgayı bir vatandaş ise, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Görüntüde, yere düşmelerine rağmen birbirlerine vurmaya ve saçlarını çekmeye devam eden ikiliden birinin "Kollarım" diye bağırdığı duyuluyor. Kimlikleri öğrenilemeyen ikilinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı