Tramvay Kazası Sonrası Ek Sefer Otobüsü Arızalandı
Gökhan ÇELİK-İSTANBUL DHA-CEVİZLİBAĞ'daki Tramvay kazası nedeniyle ek sefer yapan İEET otobüsü Çapa durağında arızalandı, Millet Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Gökhan ÇELİK-İSTANBUL DHA-CEVİZLİBAĞ'daki Tramvay kazası nedeniyle ek sefer yapan İEET otobüsü Çapa durağında arızalandı, Millet Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Tramvay kazası sonrasında hattaki yolcuları almaya gelen İETT otobüsü, tramvaydan inen kalabalığın binmeye çalıştığı sırada arızalandı. Arıza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Arızalı otobüsün çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.