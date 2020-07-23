Traktörün altında kalan sürücü öldü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü İbrahim Ergül, hayatını kaybetti.
23.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:34
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü İbrahim Ergül, hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Büyük Kösebalcı Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ergül yönetimindeki 33 ND 179 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Ergül, devrilen traktörün altında kalarak sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA