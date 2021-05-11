Traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü
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Traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü

Traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıkırı Mahallesinde meydana geldi. Yahya Yılmaz, torunu Arda Göz ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra traktörle eve gitmek için yola çıktı. Yahya Yılmaz kullandığı traktör, rampadan çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, Arda Göz traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Yahya Yılmaz sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Arda'nın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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