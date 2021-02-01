Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Sultangazi'de bir trafik magandası yol ortasında tehlikeli hareketler yaptı. Çevrede bulunanların canını hiçe sayan sürücünün o anları ise cep telefonu ile kayıt altına alındı.