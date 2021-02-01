Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada
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Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada

01.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:38

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Sultangazi'de bir trafik magandası yol ortasında tehlikeli hareketler yaptı. Çevrede bulunanların canını hiçe sayan sürücünün o anları ise cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Olay, Sultangazi'nin Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bir trafik magandası çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

DRİFT YAPARAK İLERLEDİ

Sokak ortasında araçlara ve insanlara aldırış etmeyen maganda aracıyla 'Drift' yaparak ilerledi. Bir arabaya çarpmaktan son anda kurtulan maganda buna rağmen tehlikeli hareketlerine devam etti.

TEHLİKELİ YOLCULUĞU UZUN SÜRE DEVAM ETTİ

Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen magandanın görüntüleri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada
Haber Yorumları (1)
HAKAN: Araba kaymasın diye yapmiş onu.Yerler buz olmuş.
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