Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.
25.08.2020 22:08 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:13
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ikinci antrenmanında oyuncular kuvvet çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Takımın yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA