Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.
22.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:37
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA