Trabzonlu Heykeltıraşlar Dinozor Heykellerine Tepkili: Lazım Olsaydı Biz Yapardık

Şehirde daha önce Uzunkum mevkiine yerleştirilen, kendisine ait bir hamsi heykeli, üzerinde değişiklik yapıldığı ve daha sonra da kaldırıldığı için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile mahkemelik olan Hasan Fehmi Hızal, "Heykeller bir bir alanlardan kaldırılırken dinozor maketleri dikmek yersiz." dedi.