Kaya Düşmesi Sonucu Yatalak Kalan Dağcı, 6,5 Yıl Sonra Ayağa Kalktı

Erzurum'un İspir ilçesinde temizlik yaptığı yamaçtan düşen kayanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve aylarca uyutulan dağcı Mehmet Şahin(34), konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Doktorların bir daha ayağa kalkmasının zor olacağını söylediği yatağa bağımlı kalan dağcı, geçirdiği ameliyatlar ve tedavi süreçleri sonunda, 6,5 yıl aradan sonra yeniden ayağa kalkmayı başardı.

Rizeli endüstriyel dağcı Mehmet Şahin, Erzurum'un İspir ilçesinde, 3 Ocak 2013'de bir grup arkadaşıyla baraj inşaatı için yamaçta kaya temizliğine başladı. Bu sırada zirveden kopan kaya parçası Şahin'in başına isabet etti. Kaskı parçalanan ve yamaçta asılı kalan dağcı, 2.5 saat sonra kurtarılarak Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DOKTORLAR 'BİR DAHA YÜRÜYEMEZ' DİYORDU

Beyin kanaması geçiren ve 4.5 ay yoğun bakım ünitesinde uyutulan Şahin konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Doktorların bir daha ayağa kalkmasının zor olacağını söylediği yatağa bağımlı kalan dağcı, geçirdiği bir dizi ameliyatlar ve uygulanan fizik tedavi süreçleri sonunda 6,5 yıl aradan sonra yeniden ayağa kalkmayı başardı. Trabzon'da Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde destek alarak ilk adımlarını atan ve konuşmaya başlayan Şahin, yeniden dağlara döneceği günü heyecanla bekliyor.

''DAĞLAR BENİM EVİM''

Talihsiz bir kaza geçirdiğini anlatan Mehmet Şahin, ''Yamaç temizliği yaparken başıma düşen kaya çarptı. Ben kendimden geçtim. Arkadaşlarım beni kurtardı. Uzun süredir hastanelerdeyim. Ama artık ayağa kalkabiliyor, konuşabiliyorum. Dağları çok özledim. Yeniden tırmanmayı hayal ettiğim dağlar benim evim. Eskiden çıktığım Kaçkar Dağlarına yine yürüyerek çıkmak istiyorum. Bekleyin beni dağlar, geliyorum.'' dedi.

''İMKANSIZI BAŞARDI''

Doktorların, oğlunun bir daha yürümesinin çok zor olduğunu söylediğini hatırlatan Yaşar Şahin de (60), ''Yamaçta kaya temizliği yaparken yukarıdan gelen taş kafasına çarptı. 4.5 ay yoğun bakım ünitesinde kaldı. Doktorlar 'Oğlunuzun yürümesi imkansız, yatalak olarak kalacak' dediler. Ama o günden bugüne şükürler olsun oğlum yürümeye ve konuşmaya başladı. Tam net olmasa da derdini anlatıyor. Oğlum imkansızı başardı. Daha iyi olacak.'' diye konuştu.

Kaynak: DHA