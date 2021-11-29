Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel
Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı

TRABZON Havalimanı'nda yolcu bekleyen taksi, motor kısmından alev aldı.

TRABZON Havalimanı'nda yolcu bekleyen taksi, motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde yolcu bekleyen bir taksi motor kısmından alev aldı. Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.Yangın, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı

Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı

Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı

Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı

Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

Kahreden olay! Pet Shop'taki yangında onlarca hayvan diri diri yanarak can verdi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title