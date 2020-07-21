Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
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Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
21.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:23

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Yeniköy Mahallesi'nden Kaydırım Yaylası'na gitmekte olan Musa Kum yönetimindeki 61 HD 816 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kayıktaş mevkindeki yaklaşık 150 metreden uçuruma yuvarlanan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından otomobil içerisindeki bulunan sürücü Musa Kum, gelini Hacer Kum, Elif Kum, Nezaket Erdoğan ve 6 aylık bebek İlayda Kum yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araç içerisinden savrularak kaybolan sürücü Musa Kum'un eşi Fatma Kum (70) AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kaza yerinden yaklaşık 40 metre uzaklıkta ölü bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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