Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İlçenin Darıca Mahallesi'nde, Beytullah Yılmaz (21) yönetimindeki 61 AEC 373 plakalı otomobil devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Beytullah Yılmaz, Otomobil, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Haberler

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