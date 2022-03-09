Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İlçenin Darıca Mahallesi'nde, Beytullah Yılmaz (21) yönetimindeki 61 AEC 373 plakalı otomobil devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel