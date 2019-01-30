Trabzon'da "Bu Nasıl İnsanlık" Dedirten Bir Dram Yaşanıyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde iki kızı ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı, hastalanan torununu doktora götürüp evine döndüğünde evinin yıkıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kardeşlerinden şüphelenen Paslı, "Bütün eşyalarım enkaz altında kaldı. Maddi manevi çok zor durumdayım, Kış günü bu yapılan hangi insanlığa sığar?" diyerek sitem etti.

TORUNLARINI DOKTORA GÖTÜRMEK İÇİN HASTANEYE GİTTİ

İlçenin Yeniköy Mahallesinde "Bu nasıl insanlık" dedirten bir insanlık dramı yaşanıyor. İki kızı ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı (47), hastalanan torunlarını doktora götürmek için evinden ayrılarak ilçe merkezindeki hastaneye gitti.

DÖNDÜĞÜNDE EVİNİN YIKILDIĞINI GÖRDÜ

Geri döndüğünde ise evlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş makinesi marifeti ile yıkıldığını gördü. Ne yapacağını şaşıran Paslı, olay sonrası jandarmaya şikayette bulundu.

"AFET OLDU DA YIKILDI SANDIM, DOZERLE YIKILMIŞ"

Başından geçen olayı anlatan ve ne yapacağını bilemediğini belirten Paslı "Bu ev müşterek anadan, babadan kalma bir ev. Biz 9 kardeşiz. Biz burada hem hayvancılık yapıyoruz hem de bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Torunum rahatsızlandığı için olay günü ilçe merkezine doktora gittik. Doktordan döndüğümüzde evin yıkıldığını gördüm. İlk başta heyelan, afet falan oldu da yıkıldı sandım. Fakat dozerle yıkılmış, palet izlerini gördüm. Jandarmaya şikayette bulunduk, geldiler tutanak tuttular" dedi.

"KIŞ GÜNÜ BU YAPILAN HANGİ İNSANLIĞA SIĞAR"

Eşinin uzun süredir kayıp olduğunu ve nerde olduğunu bilmediğini belirten Paslı, evin kimin yıktığının belli olmadığını ancak kardeşlerinden şüphelendiğini söyledi. Paslı "Küçük çocuklar dozerin geldiğini söylediler. Evi N.S ve Z.S isimli kardeşlerimin yıktığını düşünüyorum. Bize tebliğ edilen bir boşaltma kararı yok. Kardeşimle aramızdaki anlaşamamazlıkta yaşlı annemizin bakımından başladı. Onlar istiyor ki hep ben bakayım. Fakat onlar şehirde kaloriferli evde yaşıyorlar ve durumları çok iyi. Ben zaten fındık zamanı annemi alıp bakıyorum. Bütün eşyalarım enkaz altında kaldı. Maddi manevi çok zor durumdayım, Kış günü bu yapılan hangi insanlığa sığar?" diyerek evini yıkan kardeşlerine sitem etti.

Kaynak: İHA