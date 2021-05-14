Son dakika haberleri | Bisikletli çocuğun tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri | Bisikletli çocuğun tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bisikletiyle kara yoluna çıkan çocuğun tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bisikletiyle kara yoluna çıkan çocuğun tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ara sokaktan bisikletiyle Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan 8 yaşındaki Yusuf Duha K'yi fark eden tır sürücüsü, ani manevrayla şerit değiştirdi.

Sürücünün refleksi sayesinde tırın arka lastiğine çarparak bisikletinden düşen çocuk, ayağa kalkarak yol kenarına koştu. Kara yolunda seyreden ve durumu fark eden başka bir tır sürücüsü de bisikletin önünde fren yaparak durdu.

Ailesi tarafından taksiyle Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Son dakika haberleri | Bisikletli çocuğun tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri | Bisikletli çocuğun tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri | Bisikletli çocuğun tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri | Bisikletli çocuğun tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş

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