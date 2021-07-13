Toygar Işıklı – Sonunda şarkı sözleri!
Darmadağın hayat bitiyor umudum yorgun, Yıkık dökük harabelerimde yanıyor ruhum, Karanlığın içinde bir ışık söyle hiç yok mu?. Sonunda bu savaşı kazanmak bu kadar zor mu? şarkı sözünün tamamı nedir? Toygar Işıklı – Sonunda şarkı sözleri nelerdir?
Darmadağın hayat bitiyor umudum yorgun, Yıkık dökük harabelerimde yanıyor ruhum, Karanlığın içinde bir ışık söyle hiç yok mu?. Sonunda bu savaşı kazanmak bu kadar zor mu? şarkı sözünün tamamı nedir? Toygar Işıklı – Sonunda şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde..
TOYGAR IŞIKLI – SONUNDA ŞARKI SÖZLERİ!
Her şey ne çabuk ne kolay dağıldı sonunda
Neden olmuyor ne kaldı elimde avucumda
Kimseye anlatamam
Çıkmaz sokaklarda bitti sonunda
Derdimi anlatamam
Tutunmuşum paramparça hayata
Her şey ne çabuk ne kolay dağıldı sonunda
Neden olmuyor ne kaldı elimde avucumda
Kimseye anlatamam
Çıkmaz sokaklarda bitti sonunda
Derdimi anlatamam
Tutunmuşum paramparça hayata
Tutunmuşum paramparça hayata
Darmadağın hayat bitiyor umudum yorgun
Yıkık dökük harabelerimde yanıyor ruhum
Karanlığın içinde bir ışık söyle hiç yok mu?
Sonunda bu savaşı kazanmak bu kadar zor mu?