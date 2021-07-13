Toygar Işıklı – Sonunda şarkı sözleri!

Darmadağın hayat bitiyor umudum yorgun, Yıkık dökük harabelerimde yanıyor ruhum, Karanlığın içinde bir ışık söyle hiç yok mu?. Sonunda bu savaşı kazanmak bu kadar zor mu? şarkı sözünün tamamı nedir? Toygar Işıklı – Sonunda şarkı sözleri nelerdir?

Darmadağın hayat bitiyor umudum yorgun, Yıkık dökük harabelerimde yanıyor ruhum, Karanlığın içinde bir ışık söyle hiç yok mu?. Sonunda bu savaşı kazanmak bu kadar zor mu? şarkı sözünün tamamı nedir? Toygar Işıklı – Sonunda şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde..

TOYGAR IŞIKLI – SONUNDA ŞARKI SÖZLERİ!

Her şey ne çabuk ne kolay dağıldı sonunda

Neden olmuyor ne kaldı elimde avucumda

Kimseye anlatamam

Çıkmaz sokaklarda bitti sonunda

Derdimi anlatamam

Tutunmuşum paramparça hayata

Her şey ne çabuk ne kolay dağıldı sonunda

Neden olmuyor ne kaldı elimde avucumda

Kimseye anlatamam

Çıkmaz sokaklarda bitti sonunda

Derdimi anlatamam

Tutunmuşum paramparça hayata

Tutunmuşum paramparça hayata

Darmadağın hayat bitiyor umudum yorgun

Yıkık dökük harabelerimde yanıyor ruhum

Karanlığın içinde bir ışık söyle hiç yok mu?

Sonunda bu savaşı kazanmak bu kadar zor mu?