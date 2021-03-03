Totemizm nedir? Totemizm inancı nedir? Totemizm inancı hakkında detaylar...
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Totemizm nedir? Totemizm inancı nedir? Totemizm inancı hakkında detaylar...

03.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:35
Totemizm nedir? Totemizm inancı nedir? Totemizm inancı hakkında detaylar...

Totemizm, insanların sahip olduğu söylenen inanç sistemi. Bir akrabalık veya bir hayvan veya bitki gibi bir ruh-varlıkla mistik bir ilişki. Varlık veya totem, belirli bir akraba grubu veya bir bireyle etkileşime girdiği ve onların amblemi veya sembolü olarak hizmet ettiği düşünülmektedir. Totemizm inancı hakkında detaylar...

TOTEMİZM NEDİR?

Totem, bazı ilkel klan ve kabilelerden, onların atası sayılan hayvan veya bitkiye verilen isimdir. Bu totemleri kutsal sayan dini/felsefi görüşe ise Totemizm denmektedir. Bu sözcük kabile dilinde nişan veya âlamet anlamına gelir.

Ayrıca totem Panama, Brezilya ve Orta Afrika da kullanılan bir kısaltmadır. Totemizm klan dinidir.

Émile Durkheim'e göre ise Totemizm ilkel bir dindir.

Totemizm, dünyanın birçok ülkesinde Kuzey Amerika ve Avustralya'da görülür. İnançlarına göre totem olan hayvana ne zarar verebilir, ne de öldürebilir. Totem de buna karşılık insanı korur. Avustralya'da totem olan hayvan için yıllık törenler yapılır. Bu törenlerde o hayvanın çoğalmasını kolaylaştırma amacı güdülür.

Totem olan hayvanın etini yemek yasak olduğu halde, bu törenlerde bu yasak uygulanmaz. Bazı araştırmacılar Antik Mısır, Yunan, İtalyan ve Galya halkının dinlerinde de totemizm izlerinin bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.

Birçok yerde klan fertlerinin, totemlerine benzemek için totemlerinin resmini vücutlarına nakşederek merasimlerde totemin derisini giydikleri de görülmüştür. Konuya diğer bir açıdan bakılırsa totemin tabu olduğu görülür. Totem olan hayvanı öldürmek yasak olduğu gibi, totem olan ağacın gövdesinde oturmak hatta odununu kırmak da yasaktır.

Bazı dinler tarihi araştırmacılarına göre Animizm'den doğmuştur. Halk edebiyatında, masallarda ve Tevrat'taki hayvanların konuşması ile İncillerde güvercine önemli bir yer verilmesini Totemizm kalıntısı olarak sayanlar da vardır.

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