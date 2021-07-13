Tosya'da toptan vişne alımları başladı
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Tosya'da toptan vişne alımları başladı

Tosya'da toptan vişne alımları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte Kastamonu'nun Tosya ilçesinde olgunlaşan meyvelerin hasadına başlandı.

Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte Kastamonu'nun Tosya ilçesinde olgunlaşan meyvelerin hasadına başlandı. Yaklaşık 5 bin 500 bağ bulunan ilçede yetiştirilen vişnelerin kilogramı 2 TL'den toptancıda alıcı buluyor.

Ürettikleri vişneleri toptan pazarlamak isteyen çiftçilerin miktarına bakılmaksızın toptancıda ürünlerine alıcı bulunuyor. Sezonun başlamasıyla birlikte vişne alımlarına başlayan ilçedeki toptancılara, bağından bahçesinden topladığı vişneleri satan Çiftçi İsmail Küçük (35) ürünlerini kolaylıkla ilçedeki toptancılara satabildiğini söyledi. İsmail Küçük, "Tosya'da yaklaşık 5 bin 500 bağ bulunuyor. Vişne ağaçları genelde Tosya'da her bağda yetişiyor. Bu yıl vişne açısından bereketli bir yıl. Topladığımız vişneleri getirip Asri Mezarlık yanındaki toptancılara kolaylıkla satabiliyoruz. Toptancılar miktarına bakılmaksızın kilogramı 2 TL'den alıyor. Yetiştiriciler, bağından bahçesinden topladıkları ürünlerini sezon boyunca buradaki toptancılara satabilmektedir" diye konuştu.

Geçen yıl 25 ton vişne yetiştirilen Tosya ilçesinde bu yıl 30 tonun üzerinde vişne bekleyen çiftçiler, yılın vişne açısından verimli bir yıl olduğunu belirtiyor. - KASTAMONU

Tosya'da toptan vişne alımları başladı
Tosya'da toptan vişne alımları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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