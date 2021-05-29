Torunları, Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce yanına koşup sarıldı
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Torunları, Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce yanına koşup sarıldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cuma namazı sonrası Ayasofya Camii'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarının, kendisine koşarak sarılma anları kameraya yansıdı.

Yapımı 4 yılda tamamlanan Taksim Camii, dün kılınan cuma namazının ardından ibadete açıldı. Tarihi törende camiye sığmayan kalabalık namaz kılmaz için Taksim Meydanı'nı doldurdu. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet programına katıldı.

"İYİYİM DEDECİM, SEN NASILSIN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye giriş anlarında ise ilginç bir görüntü dikkat çekti. Camiye girişi esnasında Erdoğan'ı gören torunları koşarak dedelerinin yanına geldi. Sıcak görüntülerin yaşandığı anlarda kendisine sarılan torunlarına sarılan Erdoğan, "İyiyim dedecim, sen nasılsın?" cevabını aldı.


Torunları, Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce yanına koşup sarıldı
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