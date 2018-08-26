Torul Kalesi Cam Seyir Terasında Bayram Bereketi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde faaliyete geçirilen Torul Kalesi Cam Seyir Terasını 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 28 bin 390 kişi, açık tutulduğu 233 günde ise 142 bin 114 kişi ziyaret etti.

Torul ilçesinde 5 Ocak 2018 tarihinde ziyarete açılan, 240 metrelik irtifasıyla Türkiye'nin en yüksek, karayoluna en yakın cam seyir teraslarından birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası açıldığı günden bugüne en fazla ziyaretçi rekorunu da 23 Ağustos Perşembe günü 4 bin 871 kişiyi ağırlayarak kırdı.

Belediye Başkanı Mimar Nidai Köroğlu, bayram süresi boyunca ziyaretleri ile gerek ilçelerini gerekse de Torul Kalesindeki cam seyir terası ve Tuğrulbey Otağını onurlandıran herkese teşekkür etti.

Bu zaman dilimi içerisinde bir hata ve kusurları olduysa ziyaretçilerden özür dileyen Başkan Köroğlu, "İlk yılında 100 bin ziyaretçi hedefi koyduğumuz sadece ilimizin değil Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm mekanlarından biri olan Torul Kalesi'nde yeni yıla kadar 200 bin ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşamak istiyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, ziyarete gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılı ilçe merkezi nüfusu 8 bin 284, ilçe geneli nüfusu 12 bin 394 olan Torul ilçesinde resmi rakamlara göre yılda ortalama 3 milyon aracın geçiş yaptığı Gümüşhane-Trabzon karayoluna çok yakın bir noktada bulunan tarihi Torul kalesinin bulunduğu alana yapılan cam seyir terasını 233 günde ilçe merkezi nüfusunun 17 katı, ilçe geneli nüfusunun 11 katı ziyaretçi ağırlaması sevinçle karşılandı. - GÜMÜŞHANE