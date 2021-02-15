Toronto Raptors - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Toronto Raptors - Minnesota TW maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Toronto Raptors - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Toronto Raptors - Minnesota TW maçı gerçekleşecek. Peki, Toronto Raptors - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

TORONTO RAPTORS - MINNESOTA TW MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Toronto Raptors - Minnesota TW maçı Toronto'da Scotiabank Arena'da oynanacak. Toronto Raptors - Minnesota TW maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TORONTO RAPTORS - MINNESOTA TW MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak Toronto Raptors - Minnesota TW maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.