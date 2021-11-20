Toprak'tan, Vali Tutulmaz ve Yalınkılıç'a teşekkür

ZONGULDAK (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı Ali Toprak, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç ile görüştü.

MHP İl Başkan Yardımcısı ve Kdz.Ereğli Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Ali Toprak, beraberinde Büyük Birlik Partisi Kdz. Ereğli Eski İlçe Başkanı aynı zamanda Sivaslılar Derneği Başkan Yardımcısı Turabi Çelik ile birlikte Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Toprak, Vali Tutulmaz'a başarı ve tebriklerini ileterek, çalışmalarında her zaman yanlarında olacağını ifade etti. Vali Tutulmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toprak ve Çelik daha sonra, Zonguldak'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç'ı ziyaret etti. Zonguldak'ta yapılacak hizmetler için başarı dileklerini ileten Başkan Toprak, ilgi ve alakalarından dolayı da teşekkür etti. - ZONGULDAK

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