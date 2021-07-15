Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik alınan kararların değerlendirildiği İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik alınan kararların değerlendirildiği İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı Şube Müdürünün gündemdeki konulara ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumu ile başlayan toplantıda; tarım arazilerinin amacına uygun olarak en verimli şekilde kullanılması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Defterdar Vekili, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, DSİ 103. Şube Müdür Vekili, Batman Üniversitesi Temsilcisi, Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, Tema Vakfı İl Temsilcisi ile ilgili kurumların teknik personeli katıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Kadir Doğulu Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 03:14:00. #1.15#

title