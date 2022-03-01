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Toplatma kararı bulunan ve bandrolsüz kitaplara el konuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Toplatma kararı bulunan ve bandrolsüz kitaplara el konuldu

Malatya polisi tarafından, toplatma kararı bulunan 38 adet kitap ile bandrolsüz 4 bin kitaplara el konuldu.

MALATYA (İHA) - Malatya polisi tarafından, toplatma kararı bulunan 38 adet kitap ile bandrolsüz 4 bin kitaplara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalefet kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimler neticesinde, toplatma kararı bulunan 38 adet kitap ile bandrolsüz 4 bin 594 olmak üzere toplam 4 bin 632 adet kitap tespit edilerek tahkikata başlanıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Muhalefet, Malatya, Kitap, 3. Sayfa, Haberler

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