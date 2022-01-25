POLATLI, ANKARA (Haberler.com) - Topçu ve Füze Okulu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde konumlanmış Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı bir askeri birliktir. Topçu Marşı sözleri özellikle askerlikte Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda topçu sınıfı kursiyer ve erlere öğretilen Topçu Zafer Marşı'dır. Peki, Topçu Marşı sözleri! Topçu Marşı dinle! Topçu zafer marşı sözleri nelerdir? Haberimizde...

TOPÇU MARŞI SÖZLERİ

Gürler zaferin teranesiyle

Coşkun sesi bir topun derinden, derine

Bir hükmü gazenferanesiyle,

Şimşekler çakar şarapnelinden

***

Binler yaşa topçu heybetinle,

Arslan kesilir cidal içinde.

***

Binler yaşa topçu heybetinle,

Arslan kesilir cidal içinde.

***

Milli savaşın bilin ki bizler,

Tarihini güllemizle yazdık.

Tufanlar kudursa hep denizle

Sinmez bu vatanda düşman asla.

***

Binler yaşa topçu heybetinle,

Arslan kesilir cidal içinde.

***

Binler yaşa topçu heybetinle,

Arslan kesilir cidal içinde.

***

Aktıkça ateş bataryalarda,

Afaki boğar, köpüklü bir kan, bir duman

Duysun bunu, kainatta herkes,

Topçu sesidir, bu gürleyen ses.

***

Binler yaşa topçu heybetinle,

Arslan kesilir cidal içinde.

***

Binler yaşa topçu heybetinle,

Arslan kesilir cidal içinde.

TOPÇU MARŞI DİNLE!

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