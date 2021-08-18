Son dakika haberi... Tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü
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Son dakika haberi... Tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre DÜZCE'de tomruk yüklü kamyona çarpan kargo yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de tomruk yüklü kamyona çarpan kargo yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza saat 00.15 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Osman Kaya yönetimindeki 34 GT 1522 plakalı kargo yükü kamyon önünde ilerleyen Barış Çaylak yönetimindeki 67 ABY 060 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, Osman Kaya hasar gören şoför kabininde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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