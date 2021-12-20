Tombala oynayan 11 şahsa ceza
Malatya'da bir işyerinde tombala oynayan 11 şahsa polis tarafından ceza kesildi.
MALATYA (İHA) - Malatya'da bir işyerinde tombala oynayan 11 şahsa polis tarafından ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde tombala oynayan 11 şahsa, polis tarafından 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari işlem uygulandı.Tombala malzemeleri ve paralara el konuldu.
İşletmeci hakkında adli işlem yapılarak tahkikata başlanıldı. - MALATYA
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