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Tombala baskınında 54 kişiye ceza yazıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tombala baskınında 54 kişiye ceza yazıldı

Eskişehir'de gerçekleştirilen tombala operasyonunda 54 kişiye 98 bin lira para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de gerçekleştirilen tombala operasyonunda 54 kişiye 98 bin lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gelen ihbar üzerine Cumhuriye Mahallesi'nde bulunan daha önce mühürlenen bir işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında belirtilen adreste tombala oynatıldığı tespit edildi. Ekipler, operasyon sonrasında tombala makinesi, çekiliş topları ve tombala kartları ele geçirdi. Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 54 kişiye, toplamda 98 bin 226 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonda M.D. isimli şüphelinin 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' ve 'Mühür Fekki' suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ahlak Büro Amirliği, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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